В Ливии оценили мирный план РФ и Турции

09.01.2020, 13:37, Новости дня

Ареф Али Найед, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани, сказал, при каком условии сработает предложение РФ и Турции по установлению перемирия в стране.

По его словам, впоследствии Правительство национального согласия (ПНС) должно мирно передать оставшиеся районы Триполи «законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии (ЛНА)», передает РИА «Новости».

Накануне президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа.



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