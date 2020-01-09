Мнение: Мой фюрер, сейчас весна 1945+го, а не осень 1941-го

И давайте не будем доводить до майских праздников, а просто объявим всем санкции?

Не благословенная осень 2001-го, а XX год на дворе. И, конечно, ебнуть очень хочется, тем более, что второй TopGun с Томом Крузом на подходе, да и выборы вот-вот, но… мистер президент, сэр, сейчас не осень 2001 года.

Мы слишком давно и далеко от дома. Использование точечной и ковровой дипломатии практически исчерпало себя. Ведь мы начали ещё в 1999, с ракетно-бомбового обрушения конкурирующей расчетной единицы Евро, попутно расчищая путь для Британии и Польши в админке Евросоюза. Тогда мы однозначно явили мыслящему миру своё «Я». И представитель этого думающего человечества развернул свой самолет над Атлантикой.

Мы штурмом, кавалерийским наскоком, почти бескровно, с помощью всех своих вероятных противников, взяли азиатский Хартленд, а.к.а. Афганистан. Мы не только заняли высоту, но и удерживаем ее почти 20 лет. Дольше чем Советы. Но это очень дорого, и очень больно, господин президент. Наши ученые, совместно с Британскими, выяснили, что оказывается контроль над любым Хартлендом всегда дороже содержания целой дюжины самых навороченных авианосцев. Одному из наших учёных, Бараку Обаме, даже дали за это Нобелевку.

Мы смели с Ближневосточной политической карты все независимые светские государства, не считая Сирии, начав с агрессии против Ирака, а закончив Арабской весной, проведенной уже против всех «кто не спрятался». Для этого нам пришлось ввести в дело еще сотню тысяч своих бравых парней из Marine corp. А ещё раздать десятки вечнозелёных ярдов взяток из своего бюджета, и сотни раз задействовать агитационно-пропагандистские схемы своих медиа структур. И мы снова обнаружили себя для взоров мыслящей части населения Земли.

Мы достроили свой €-Атлантический вал, распространив НАТОвскую оккупацию на пространство от Тбилиси до Вильнюса, и на годы отравив Майданом отношения между Москвой и Брюсселем. Мы навязали русским свежую линию боевого соприкосновения с нами на Донбассе. Но нам пришлось открыто задействовать технологии инспирирования государственных переворотов и интервенций. Кроме того, мы вернулись к практике протекционизма, используя хлыст экономических санкций не только на противниках, но и на союзниках.

Эффективность нашей агентуры влияния резко снизилась. Ее изгоняют даже с нашего «заднего двора», из Венесуэлы.

Промышленная мощь, от которой мы начали отказываться в угоду высоких финансовых технологий ещё при президенте Никсоне в 1972 году, полностью перекочевала в Китай. А он, в свою очередь, перекочевал в БРИКС.

Нам не удалось ни обанкротить, ни торпедировать этот многополярный квази-альянс, т.к. торпедировать по сути нечего, а бороться с фактом становления многополярного мира, оказалось столь же нелепо и бесперспективно, как бороться со сменой времен года. И «зима близко», господин президент.

Отправить сегодня в бой десятки тысяч американцев ради штурма Тегерана мы конечно можем. Но и вероятность советского финала для The United States of America возрастет мгновенно, и продолжит расти в геометрической прогрессии.

Но никакой трагедии нет, господин президент. Я бы просто хотел напомнить вам, что суть нашей политики, ее стиль и замысел, в том чтоб по всему миру, во всех его регионах, натравливать группу слабых, на одного отдельно взятого сильного — нашего потенциального и перспективного конкурента. Но влезать в бой самим можно только в конце — под занавес драки, и накануне мародерства. То есть, именно так, как мы зашли в Европу в 1917ом году. Так, как мы вернулись туда же в 1944ом. Под Верденом и Сталинградом нам делать нечего, мы так не воюем и не играем. Мы приходим под конец, и медленно спускаясь с горы, забираем себе всё стадо, когда ни волки, ни пастухи, ни их сторожевые псы опасности для нас уже не представляют.

Мы должны вернуться к своей исконной тактике — блестящая изоляция, стравливание соседей и мародерство. Сейчас мы контролируем два Хартленда настолько, насколько это возможно в нынешних реалиях. Идти в штыковую на большую военную региональную, без пяти минут ядерную державу — это самоубийство.

Господин президент, объявите им санкции. Передислоцируйте ещё несколько наших батальонов с Сирийского ТВД поближе к аэродромам, откуда им будет проще уйти домой. Мы итак разворошили улей. Теперь надо отойти и подождать. И мы увидим, как в образовавшемся после нашего отхода вакууме начнется драка. Опьяневшие от вседозволенности, азарта и голода, кинуться править миром. Столкнутся лбами, и перегрызутся, как грызлись всегда — например в 1914ом. И тогда, в свое время, и Багдад, и Тегеран, и Дамаск, и Анкара позовут нас сами — как звал Париж, Вена, Берлин, и Лондон в 1918ом. Давайте просто дадим им возможность вооружиться и подраться. А свои знамена над выжившими, и топоры над шеями их вождей, мы поднимем потом. И прибыли white shoe firm мы тоже поднимем, но тоже потом, господин президент. А сейчас, давайте трубить отступление и санкции, господин президент? Ок? А если не ок? Тогда есть прекрасный вариант с поездкой в кабриолете в Даллас. Ок?

Источник: Теория элит

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