Названы 10 предсказаний Стивена Хокинга, часть из которых уже сбывается

Известный английский астрофизик, космолог и физик-теоретик Стивен Хокинг, умерший около двух лет назад, при жизни написал много научных работ и сделал ряд предсказаний. Исследователи вспомнили 10 из них, отмечая, что часть прогнозов уже сбывается.

По мнению Стивена Хокинга, человечество в ближайшие столетия может покинуть Землю, начав активно колонизировать другие планеты. В противном случае есть вероятность быть «уничтоженными собственной жадностью и глупостью». Также учёный предрекал, что искусственный интеллект со временем может стать опасным, полностью заменит людей в большинстве сфер и станет «новой формой жизни». Относительно возможности в будущем перемещаться во времени учёный сомневался, аргументируя это тем, что в настоящем можно было бы встретить таких «туристов», а поскольку их нет, то и подобные путешествия под большим сомнением.

Учёный выражал мнение, что изменение климата в итоге может превратить Землю в аналог Венеры, но люди заметят это поздно. Конец света, по мнению Хокинга, наступит примерно через 10 млрд лет. К тому времени, скорее всего, освоятся новые планеты, и у человечества будет шанс на спасение. Самой сложной проблемой людей учёный называл агрессивные инстинкты, заставляющие создавать новое оружие, в том числе ядерное, что в итоге может стать причиной глобальных проблем.



Не исключал Хокинг появления сверхлюдей с улучшенными физическими и умственными способностями, которые станут новой генетически модифицированной расой. В ближайшее столетие учёный предсказывал большой прорыв в науке – понимание относительно зарождения жизни во Вселенной и путешествия по Солнечной системе. Не исключено, что усовершенствование компьютеров приведёт к «восстанию машин», а примерно через пять веков люди смогут летать к звёздам, но при этом не на «запредельной скорости», а затрачивая на полёты до 10 лет.

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