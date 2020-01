Принц Гарри и герцогиня Меган заявили о намерении отказаться от королевского статуса

Британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Об этом говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

Такое решение британский принц и его супруга приняли после нескольких месяцев размышлений.

«Мы намерены отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми», – говорится в их заявлении, обнародованном 8 января.

Супруги сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

«Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью к королевской традиции, к которой он принадлежит по праву рождения, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая создание нашей новой благотворительной организации», – говорится в заявлении.

Принц Гарри и его супруга подчекнули, что намерены и впредь поддерживать Ее Величество королеву.

“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” — The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился в 5.26 6 мая 2019 года. Он – первый ребенок герцога и герцогини Сассекских и седьмой в очереди на трон.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

