Станислав Зась вступил в должность генсекретаря ОДКБ

Представитель Белоруссии Станислав Зась, вступивший в должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января, приступил к работе в Москве.

«Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно», – приводятся слова Зася, на сайте ОДКБ.

С 2020 года очередь занимать пост генерального секретаря ОДКБ перешла к Белоруссии и президент страны Александра Лукашенко решил выдвинуть на этот пост госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася.

В ноябре в Киргизии лидеры ОДКБ утвердили Зася на эту должность.

Ранее должность генсека ОДКБ была вакантна, так как в ноябре 2018 года Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, которого арестовали по обвинению в попытке свержения конституционного строя в марте 2008 года.

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