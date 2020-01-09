Ученые заявили о способности генетически-модифицированных деревьев очищать воздух

09.01.2020, 13:30, Разное

Ученые из Орегонского государственного университета заявили о способности генетически-модифицированных деревьев влиять на климат и очищать воздух. Исследователи выяснили, например, что изменения в генной структуре тополя положительно влияют на окружающую среду.
По результатам проведенных экспериментов удалось выяснить, что модифицированные тополи способны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух и улучшать его качество. При этом ничего не меняется в структуре деревьев: они растут так же, как и обычные. Такие исследования очень важны в современном мире, поскольку на Земле глобально меняется климат. Посадки тополя на планете увеличились в два раза по сравнению с данными пятнадцатилетней давности и составляют более девяти миллионов гектаров. Быстрорастущий вид деревьев является источником производства бумаги, фанеры, материалов для создания мебели, а также биотоплива. Однако главное предназначение тополя – это выработка изопропена, компонента натурального каучука. Данное органическое соединение негативно влияет на атмосферный воздух, повышая количество озона и увеличивая срок службы метана. Кроме тополя, изопропен вырабатывают дуб и некоторые хвойные деревья.

Именно поэтому ученные обратили внимание на эту особенность лесных насаждений и нашли способ генетически подавить производство изопропена деревьями.



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