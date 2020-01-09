Суд в Ливане запретил Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону, информирует ливанский телеканал MTV.
До этого судьи выслушали Гона по вопросу «красной метки», выданной Интерполом в связи с требованием Японии выдать гона для его ареста, и по факту его визита в Израиль, что законодательно запрещается ливанским гражданам, передает РИА «Новости».
Ранее Гон выступил с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека. Он также сообщил о причастности официальных лиц Японии к сговору, в результате которого он был арестован.
Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).
Однако в декабре Гон сбежал из Японии в Ливан. Сообщалось, что он якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британские СМИ активно обсуждают решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи. Так, таблоид The Sun назвал это началом «гражданской войны в королевской семье» и «Мегситом» – по аналогии с Brexit, выходом Британии из Евросоюза. Также СМИ активно обсуждают, что герцоги Сассекские говорят о стремлении к финансовой независимости, но […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Нижегородской области 43 школьника и один взрослый отравились газом / 25 ноября
- Избиратели проголосовали за независимость острова Бугенвиль / 11 декабря
- NZZ — «самая тяжёлая работа в мире» — новой главе Еврокомиссии предстоит объединить разобщённую Европу / 1 декабря
- Автоновости: Назад пути нет: Lada 4×4 получила сполна и даже больше / 26 ноября
- Кремль отреагировал на бомбардировки США в Сирии Ираке / 30 декабря
- Новый смартфон Vivo X30 впервые показали вживую / 25 ноября
- Россия и Китай занялись рассмотрением проектов на 112 млрд долларов / 26 ноября
- Первый комплект ЗРС С-350 «Витязь» поступил в армию России / 23 декабря