Ученые доказали пользу морковного сока в профилактике онкологии

Ученые доказали пользу регулярного употребления морковного сока в профилактике онкологических заболеваний. Научно обоснованный эффект возникает благодаря большому количеству в продукте антиоксидантов.

Содержащийся в этом овощном напитке бета-каротин снижает вероятность развития раковых клеток приблизительно на 40%. Кроме того, натуральный сок из ярко-оранжевого корнеплода обладает многими лечебными свойствами и помогает бороться с ранним старением организма. Витаминный комплекс, в котором особенно много органических веществ группы А и С, повышает его способность противостоять инфекциям и вирусам.

Офтальмологи давно советуют включать этот продукт в рацион для поддержки здоровья глаз. Ежедневное употребление сока моркови улучшает также цвет кожи и замедляет процессы её увядания.

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