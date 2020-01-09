Российские ученые намерены создать на 3D-принтере новые сосуды для сердца

09.01.2020, 13:21, Разное

Российские учёные планируют создать на 3D-принтере новые сосуды и ткани для сердца с последующим вживлением их пациенту. Технология позволит полностью излечить повреждения этого органа после инфаркта или ишемии.
Суть новой технологии заключается в печати нужных областей сердца и сосудов особыми биополимерными чернилами. Они создают нужный «каркас», по которому клетки человека уже самостоятельно начинают наращивать необходимую ткань. Для этого повреждённый участок сканируется медицинским работником и загружается в 3D-принтер. Устройство анализирует полученные данные и печатает биополимерную область, которую потом вживляют в организм пациента. После этого следует небольшой курс реабилитации и полное выздоровление.

Сейчас технология проходит завершающий этап научно-исследовательской работы. В последствии её протестируют на живых организмах и, в случае успеха, запатентуют. При самом благоприятном исходе, как отметили авторы нового метода печати, к 2025 году такие 3D-принтеры должны появиться в крупных медицинских учреждениях России, где будет всё необходимое для работы, включая специальный персонал.



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