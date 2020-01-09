Плач очищает верхние дыхательные пути и позволяет пережить стресс

Эксперты пришли к выводу, что плач помогает бороться со стрессом и улучшать настроение, очищая верхние дыхательные пути. Слезы, покидая организм, выводят из него опасные токсины и стимулируют выработку эндорфинов.

Результаты совместных исследований японских ученых и сотрудников американского университета штата Миннесота показали, что плачущие 7-10 раз в день люди обладают более уравновешенным состоянием психики и менее подвержены стрессовым ситуациям. Так, японец Хидефуми Йошида обучает людей «правильному плачу». Он полагает, что только искренние слезы способны даровать умиротворение.

Исследования плача ранее проводились множество раз. В 1981 году было установлено, что во время данной психофизиологической реакции организм начинают интенсивно вырабатывать эндорфины, отвечающие за улучшение настроения и снятие стресса. Кроме того, женщины плачут в 5 раз чаще мужчин, что может стать причиной их более продолжительной жизни. Однако данная взаимосвязь учеными пока не доказана.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские СМИ активно обсуждают решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи. Так, таблоид The Sun назвал это началом «гражданской войны в королевской семье» и «Мегситом» – по аналогии с Brexit, выходом Британии из Евросоюза. Также СМИ активно обсуждают, что герцоги Сассекские говорят о стремлении к финансовой независимости, но […]