Плач очищает верхние дыхательные пути и позволяет пережить стресс

Эксперты пришли к выводу, что плач помогает бороться со стрессом и улучшать настроение, очищая верхние дыхательные пути. Слезы, покидая организм, выводят из него опасные токсины и стимулируют выработку эндорфинов.
Результаты совместных исследований японских ученых и сотрудников американского университета штата Миннесота показали, что плачущие 7-10 раз в день люди обладают более уравновешенным состоянием психики и менее подвержены стрессовым ситуациям. Так, японец Хидефуми Йошида обучает людей «правильному плачу». Он полагает, что только искренние слезы способны даровать умиротворение.
Исследования плача ранее проводились множество раз. В 1981 году было установлено, что во время данной психофизиологической реакции организм начинают интенсивно вырабатывать эндорфины, отвечающие за улучшение настроения и снятие стресса. Кроме того, женщины плачут в 5 раз чаще мужчин, что может стать причиной их более продолжительной жизни. Однако данная взаимосвязь учеными пока не доказана.
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