В Рыбинске устраняют последствия снегопада

В Рыбинске устраняют последствия снегопада

09.01.2020, 13:23, Новости
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В ночь на 9 января в Рыбинске начался снегопад. Высота выпавших осадков местами достигает восьми сантиметров.

С началом снегопада на городские улицы выехала снегоуборочная техника, началась обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.

В первую очередь уборка начинается с автомобильных дорог, которые обеспечивают движение общественного транспорта, а также тротуаров, остановочных площадок, путей подхода к промышленным предприятиям города, чтобы люди смогли с утра добраться спокойно до места работы.

— Всего ночью было задействовано 35 единиц уборочной техники и 129 человек дорожных рабочих и дворников. На текущий момент вся проезжая часть обработана. Сейчас выполняется прогребание и выметание снега с прибордюрной части дорог, — рассказал Александр Ермилов, директор МБУ «Управление городского хозяйства».

На текущий момент вся техника работает на линии.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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