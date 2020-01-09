Табачные компании блокируют уничтожение монополии на табачном рынке

Подписание меморандума между правительством Украины и табачными компаниями, а также ряд новых законопроектов на эту тему – это часть лоббистского плана по сохранению монополии на табачном рынке. К такому выводу пришли журналисты портала Delo.ua, у которых в распоряжении оказался рабочий проект меморандума.

С помощью этого документа производители нашли возможность обойти намерения президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с монополией и построению конкурентного табачного рынка и пытаются усилить позиции монополиста, блокируя развитие малого и среднего бизнеса в этой области, считает автор статьи Дмитрий Филипенко. Меморандум будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа Антимонопольного комитета Украины в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия, убежден журналист. Документ в предложенной редакции означает ревизию решений АМКУ, отметил он.

Со времен принятия Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в мире не зафиксировано ни одного случая подписания подобного документа в странах, ратифицировавших конвенцию, пишет Филипенко, и Кабмин обязан защищать свою политику «от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности».

Часть предложений меморандума относятся к компетенции Верховной Рады, а не Кабмина, а положения об изменении 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, вынесенные в меморандуме отдельным пунктом, выгодны монополисту «Тедис-Украина», подчеркнул автор.

Он добавил, что 27 ноября 2019 года народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев зарегистрировал три законопроекта: № 2501, № 2502, № 2503, положения которых полностью перешли в виде поправок ко второму чтению законопроектов №1210 и №1209-1, и будут рассматриваться на профильном комитете 13 января. Филипенко заявил, что законопроекты были разработаны ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК», а заказчиком является табачный монополист ООО «Тедис-Украина». Стоимость услуг, по информации редакции, составила около 4 млн грн. На заседаниях рабочих групп в профильном комитете представитель «Делойт энд Туш ЮСК» Роман Макарчук объяснял присутствующим указанные проекты как их непосредственный разработчик, подчеркивается в материале.

Цель проектов — обеспечить концентрацию средств 5% акцизного налога (которые в настоящее время выплачиваются розничной торговлей и поступают сразу в местные бюджеты) у табачного оптовика ООО «Тедис-Украина» — который реализует 50% сигарет, полученных от производителей, не как дистрибьютор, а как розничный продавец (исследование Антимонопольного Комитета Украины от 16 декабря 2016 года №551-р).

В проектах предлагается увеличить годовую плату за оптовую лицензию на торговлю табаком в шесть раз, до 3 млн грн, также документы предусматривают фиксированное количество персонала и грузовых машин у субъекта, и другие ограничения, а вместо поддержки повышения налогов на табак для нагрева внесено предложение уменьшить уровень налогов по сравнению с принятым в первом чтении в 20 раз, пишет издание.

Согласно меморандуму, именно Кабинет Министров Украины должен принять на себя обеспечение контроля за соблюдением законодательства в случае принятия поправок, подчеркивает Delo.ua.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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