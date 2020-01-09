Опубликовано видео с места убийства женщины дочерью в Омске

09.01.2020, 13:12, Новости дня

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и ее 18-летнего молодого человека.

Согласно версии следствия, инцидент произошел в ночь на 31 декабря в Омске, информирует ведомство на своем канале YouTube.

 

«Молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу. Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась», – говорится в сообщении.

Ранее в региональном СК уточняли, что причиной конфликта стало то, что женщина, вернувшись с работы домой, застала 15-летнюю дочь в постели со студентом одного из колледжей.

На опубликованном ведомством видео молодой человек рассказал об обстоятельствах произошедшего. По его словам, женщина стащила его с дивана за уши и начала кричать, после чего пришла с ножом.

Дочери погибшей и ее приятелю предъявлено обвинение в убийстве, они арестованы. Проводится проверка показаний, устанавливаются все обстоятельства инцидента.



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