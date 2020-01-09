В самолете Air France нашли тело подростка

Утром 8 января в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в отсеке шасси самолета, прибывшего из Абиджана (Кот-д’Ивуар), нашли тело подростка. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Абиджана вечером 7 января.
Представитель правительства Кот-д’Ивуара Сиди Туре заявил, что погибшему мальчику было от 15 до 17 лет. На родине подростка начали расследование трагедии. Также расследование проводят и правоохранители во Франции.
Предварительно, подросток умер либо от удушья, либо от переохлаждения.
По словам бывшего пилота авиакомпании Air France Джерарда Фельдзера, на высоте 10 тыс. метров температура в отсеке шасси может быть около -50 °C при ограниченном количестве кислорода.
Авиакомпания Air France в своем Twitter принесла соболезнования по поводу смерти подростка.
La compagnie exprime sa compassion et déplore ce drame humain. Une enquête est en cours 2/2
— Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) в конце прошлого года поступил исполнительный лист на взыскание с блогера Алексея Навального 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». «При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Губернатор Сахалина рассказал о значении открытия новой ГРЭС на острове / 25 ноября
- Мнения: В Южной Америке взорвался политический вулкан / 4 декабря
- Большинство украинцев считают, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы / 6 декабря
- Фишка истории с лубянским стрелком в том, что режим все эти годы сам изготовлял в товарных количествах мужиков, привыкших к оружию и убийствам / 23 декабря
- Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае выросло до 15 человек / 25 декабря
- Глава ОБСЕ посетит Станицу Луганскую / 28 ноября
- Бизнесмен в Сибири решил продать село вместе с жителями / 24 декабря
- В мире: Названа дата уничтожения Украины / 12 декабря