Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Российский спортсмен предстал перед фанатами резко помолодевшим. На снимке у него еще нет возрастных изменений кожи, как это часто случается у мужчин, правда, на скуле виднеется ссадина. По всей видимости, Хабиб получил ее во время поединка, т.к. боец заснят на арене – в спортивных черных шортах и специальных перчатках для защиты рук от травм.
«Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал Нурмагомедов в своем официальном инстаграм-аккаунте. Текст он сопроводил забавным смайликом в виде улыбающейся мордочки с моноклем.
Впрочем, если одни поклонники восхитились видом помолодевшего спортсмена, то другие предпочли обрушиться на него с резкой критикой, причем не относящейся непосредственно к фотографии. Некоторые назвали мусульманина Хабиба свиньей, что для последователей ислама является серьезным оскорблением, ведь свинья для них – грязное животное. Еще некоторые пользователи в грубой форме высказались в своей уверенности в том, что в предстоящем поединке с Тони Фергюсоном Нурмагомедов проиграет: «Удачи ХабибулЛох», «Похож на обезьяну», «Свинья. Сын свиньи».
Как сообщает URA.ru, бой российского и американского спортсменов состоится в Нью-Йорке 18 апреля. Нурмагомедов должен будет защитить свой чемпионский титул. Ранее же наш боец высказывался, что других более достойных соперников для поединка, кроме Фергюсона, он не видит, а потом очень ждет предстоящий бой.
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