В Омске в результате жуткого ДТП погиб человек

09.01.2020, 13:05, Разное

В Москве иномарка Nissan Tiida столкнулась с микроавтобусом марки «Луидор». В результате случившегося пострадали пять человек.

При этом четверо из них являются врачами скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию на улице Кирова часом ранее. По факту ДТП проводится проверка, пишет RT. 



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