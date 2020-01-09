Таксист выставил из машины жену футболиста Погребняка

В Москве водитель такси, подвозивший жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, выбросил из машины вещи женщины и выгнал ее из салона авто.

Об этом жена футболиста рассказала в Instagram.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 8 Янв 2020 в 9:45 PST

По ее словам, таксист приехал не на тот адрес и отказался объезжать здание, чтобы довезти пассажирку до пункта назначения. Кроме того, он накричал на женщину.

«Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти, оставив посреди дороге с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке», – рассказала Мария Погребняк.

Супруга экс-футболиста сборной РФ подчеркнула, что собирается добиться увольнения водителя.

Между тем стало известно, что агрегатор «Яндекс.Такси» отключил от сервиса водителя, который выгнал из машины жену футболиста, передает РИА «Новости».

«Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку», – сообщили в организации.

Ранее прохожие спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира в Волгограде.

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