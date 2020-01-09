Певица Нюша показала поющую на «детском языке» годовалую дочь

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Анна Шурочкина, более известная как Нюша, на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе. В кадре годовалая дочь певицы демонстрирует вокальные данные, на «детском языке» исполняя только ей понятную песню.
После новогодних праздников Нюша вместе с маленькой дочерью отправилась в тёплые страны, выбрав для отдыха Бали. Моментами приятного времяпровождения певица иногда делится с подписчиками в соцсети, а в одной из недавних публикаций показала подрастающую дочь. Девочка, сидя в специальном стульчике для кормления малышей, что-то увлечённо напевает, при этом даже не реагируя на «вкусности», которые ей дают. В подписи к посту Нюша предложила фолловерам угадать, когда снимался ролик – до или после обеда, сохраняя интригу и не раскрывая подробностей.
В комментариях подписчики принялись обсуждать вопрос, предполагая, что малышка поёт после еды, так как выглядит «сонной и расслабленной». Другие просто восхищаются «милотой» дочери Нюши, а некоторые отмечают, что с возрастом она становится всё больше похожей на отца, но и некоторые черты певицы во внешности девочки тоже присутствуют.
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