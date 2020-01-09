Ксения Бородина показала «модные брови» 4-летней дочери Теоны

Бессменная ведущая известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе. В кадре 4-летняя дочь знаменитости и Курбана Омарова Теона демонстрирует «модные брови», нарисованные чёрным карандашом.

Ксения Бородина в соцсети часто показывает ролики, главной героиней которых является Теона, неизменно вызывая восторженные комментарии большинства подписчиков. Многие отмечают, что девочка растёт забавной и непосредственной, а потому за ней приятно и весело наблюдать. Так, в недавней публикации дочь Бородиной и Омарова предстала с «оригинальным» макияжем. Теона нарисовала брови, объяснив, что они «аккуратные» и таким образом она старалась подражать матери. Однако когда девочка увидела «результат» в зеркале, то решила умыться и сделать модный make-up заново.

В комментариях подписчики в очередной раз посмеялись над проделками дочери Ксении Бородиной. Некоторые с юмором называют Теону модницей, разбирающейся в тенденциях, а другие советуют ведущей разрешить малышке пообщаться с профессиональными визажистами, чтобы «набраться опыта».

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