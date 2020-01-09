Александр Васильев: «Удачные образы позволяют Екатерине Стриженовой выглядеть стройной и молодой»

Российский модельер Александр Васильев, рассмотрев несколько образов телеведущей Екатерины Стриженовой, заявил, что она знает, как себя показать, чтобы выглядеть стройной и скрыть свой возраст. Специалист уверен: не обошлось без помощи ее сестры Виктории Андреяновой, являющейся успешным модельером.

По словам Александра Васильева, телеведущим достаточно сложно поддерживать превосходный внешний вид перед камерой, увеличивающей все детали, включая морщины и мешки под глазами. Однако Екатерина Стриженова вот уже несколько лет успешно показывает, что даже в 51 год она может выглядеть молодо и стройно. Позволяют ей это делать удачно подобранные наряды.

Так, на «Кинотавре» в 2018 году Екатерина Стриженова надела платье с широкими рукавами. При определенном положении рук визуально создается эффект более стройной фигуры, отметил модельер. А в 2019 году на премьере спектакля «Комедия о том, как банк грабили» телеведущая предстала в образе американской кинозвезды 1960-х в элегантных перчатках и с красным эффектным поясом на талии. Кроме того, Екатерина Стриженова иногда наряжается в платья эпохи барокко, чьи пышные юбки вновь подчеркивают талию.

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