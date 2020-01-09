Мнение: Пост ненависти к жирным

Прочёл статью с вопросом, мол, почему жирных все обижают. И там было написано, какие все вокруг плохие, все прямо им, бедным-несчастным, жить не дают. И мне стало интересно — а почему никто никогда не напишет другое, как эти жиробасины сами другим жизнь таки отравляют? Гонят чуть ли не матом с лавки на остановке отмахавшего полтора километра с сумками после махания косой деревенского мальчишку (вот когда я пожалел, что не хамлю женщинам) и мать с ребёнком, потому что туше тяжело стоять (жрать не надо было), пихают в транспорте старушек со словами «чё на проходе встала», потому что яжекоролеве со стервозной харей (кстати, у многих жирух почему-то такие, с чего бы?) надо поскорее плюхнуть свой жир, орут в магазине, если продавщица (о ужас!) целых пять минут не приходит обслуживать Её Бегемотейшее Величество (а когда приходит, всё равно таки орут), лезут в жизнь других людей, которая ни разу не их собачье дело, и докучают своими (единственное верными, иначе и быть не может) назиданиями… Почему вот про это сами несчастные-угнетённые толстухи и их защитницы никогда не пишут? И да, если они хотят изменить отношение к ним, может, для начала самим всё-таки измениться надо? Не хамить, не жрать в три горла («Да я вон тоже не ужинаю! Две-три булочки, несколько плюшечек — какой же это ужин?» — реальная цитата) и забыть про бодипозитив, не проталкивая свой жир как что-то нормальное и даже красивое? Может, тогда и к ним отношение начнёт таки меняться?

Источник: Достало

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