Внучку королевы Елизаветы II Зару Филлипс лишили водительских прав

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, но лишь сейчас королевская особа признала свою вину в содеянном. Как сообщил BBC, внучка Елизаветы II Зара Филлипс, которая ехала на своем Land Rover со скоростью 145 километров в час вместо разрешенных 112, попала в камеры видеорегистраторов около ее дома в Котсуолде. Дело Зары было направлено на рассмотрение в суд Челтнема в минувшую среду, 8 января. Зара заочно признала свою вину через адвоката Барри Уорбертона, так как сейчас она с мужем и детьми отдыхает в Австралии (куда, кстати, хочет переехать в ближайшее время). Суд обязал ее выплатить штраф в размере 880 долларов и покрыть судебные расходы в размере 200 долларов, а также лишил ее прав на ближайшие полгода.

38-летняя Зара Филлипс не в первый раз попадает в неприятности за рулем, правда, прошлый инцидент был куда серьезнее. В декабре 2000 года, когда Заре было 19 лет, она не справилась с управлением и перевернулась на дороге между деревнями Бертон-на-Воде и Форд. Тогда, к счастью, она отделалась легкими ушибами. А вот ее мама, принцесса Анна, частенько гоняет на своем Bentley: с 1990 года она трижды платила штраф за превышение скорости.

Зара Филлипс

Зара Филлипс — внучка королевы Елизаветы II, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Зара занимает 18-е место в очереди на британский престол. Она не выполняет королевские обязанности на постоянной основе, однако регулярно присутствует на больших семейных событиях и главных официальных мероприятиях. Девушка профессионально занимается конным спортом: в 2006 году выиграла чемпионат мира по троеборью, в 2007-м была награждена орденом Британской империи за успехи в этом виде спорта, а в 2012-м стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне. Из-за спортивной карьеры не стала брать фамилию мужа, с которым состоит в браке с 30 июля 2011 года. У пары две дочери — Мия Грэйс Тиндалл (род. 17.01.2014) и Лена Элизабет Тиндалл (род. 18.06.2018). Также дочь принцессы Анны пережила два выкидыша, оба — до рождения второй дочери.

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