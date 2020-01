Ким Кардашьян показала подписчикам забитый едой холодильник после волны критики

Накануне 39-летняя Ким Кардашьян обнародовала содержимое своего холодильника: в Instagram-аккаунте персонального бренда Skims она опубликовала снимок, на котором позирует у открытого холодильника в корректирующем белье. Но подписчики обратили внимание не на серый базовый комплект, а на то, что было изображено на заднем плане. Фанаты удивились, не увидев в холодильнике ничего, кроме молока и воды. Саркастические комментарии не заставили себя долго ждать: некоторые посчитали, что Ким морит себя и детей голодом, а другие предположили, что в их огромном доме в Хидден Хилс есть и другие холодильники. И последние оказались правы. Мама четверых детей написала в Twitter:

Я заметила массу комментариев от людей, которые задаются вопросом, как и чем я кормлю детей и мужа. И поскольку вам это так интересно, я покажу наш холодильник, наполненный большим количеством фруктов и овощей!

И спустя некоторое время Ким провела подробную экскурсию в «сторис». Начала она с кладовой, где имеется даже машина по созданию замороженного йогурта.

Итак, вот моя кладовая… Я избавилась от пластика и, как вы видите, храню все в стекле,

— сказала Ким, добавив, что холодильник, который попал на то самое фото, предназначен только для хранения напитков. Именно поэтому подписчики увидели лишь воду, молоко и разные соки.

Далее Ким показала холодильную — внимание! — комнату, в которой и хранится все съестное. Оказалось, что у жены Канье Уэста полки просто ломятся от фруктов, овощей, зелени и контейнеров с готовой едой. Кардашьян отметила, что она закупается исключительно органическими продуктами, а все «молочные» продукты — только растительного происхождения. Полное видео смотрите ниже.

You mustn’t go to sleep tonight before first seeing @KimKardashian’s fridge/pantry tour pic.twitter.com/VUawpfA0BP

— Ana Calderone (@anacalderone) January 9, 2020

Напомним, после неудачных снимков папарацци, сделанных во время отдыха в Мексике в апреле 2017 года, Ким Кардашьян с удвоенной силой следит за своей фигурой и больше не позволяет высмеивать себя за целлюлит на бедрах и ягодицах. Борется с лишним весом Кардашьян с помощью правильного питания и усиленных тренировок. Но даже в таком жестком графике — с диетами и изнуряющими занятиями спортом — Ким иногда позволяет себе послабления. В ноябре 2019-го Ким призналась, что за прошедший год набрала 18 фунтов — это около 8 килограммов. А все потому, что любит заглянуть ночью в холодильник. Так что будет ли ее трансформация более ощеломляющей, чем у британской певицы Адель, покажет время.

