Российская фигуристка разбилась на репетиции церемонии открытия юношеских игр

Репетиция церемонии открытия юношеских зимних Олимпийских игр в швейцарской Лозанне была омрачена падением с пятиметровой высоты российской фигуристки, сообщили СМИ.
Как информирует The Sun, имя фигуристки, которая по сценарию должна была пролететь над ареной на канатах, но упала с пятиметровой высоты, не называется. Известно, что ей 35 лет, сообщают «Вести».
Во время выступления спортсменка поднималась на системе металлических колец, соединенных тросом и закрепленных на потолке арены. По неясной пока причине женщина потеряла равновесие и рухнула на лед с высоты свыше 4,5 метров. Она получила серьезные травмы и была доставлена в госпиталь.
По сообщениям врачей жизнь россиянки вне опасности, хотя последствия травмы могут быть очень серьезными. Местной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Полиция Лозанны предварительно сообщила, что неисправностей в системе подъема на высоту не было и несчастный случай произошел из-за потери равновесия спортсменкой.
Напомним, 4 января в Амстердаме пара из РФ сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления.
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