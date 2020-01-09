В Украине задержали сбежавшего из России криминального авторитета Камо Московского

09.01.2020, 12:57, Новости дня

В Киеве задержан незаконно въехавший на территорию Украины криминальный авторитет — 57-летний уроженец Грузии и житель России Камо Московский. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, задержанный неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.

«В общем провел в местах лишения свободы в России, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года», — отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба украинской полиции, Камо Московский «незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус „вора в законе“ на территории Российской Федерации, а также, чтобы установить контроль над украинскими преступными группами».

Сейчас по решению суда Камо Московский помещен в пункт временного пребывания иностранцев. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исполнительный директор бренда Realme Сюй Ци на выставке электроники CES в США заявил о выпуске 5G-смартфонов от 13 тысяч рублей в 2020 году. По его словам, китайская компания откажется от производства мобильных устройств с поддержкой сетей четвёртого поколения. Realme планирует выпускать 5G-смартфоны по цене на 70 американских долларов ниже, чем предлагает Xiaomi за подобную продукцию. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика