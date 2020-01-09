В Украине задержали сбежавшего из России криминального авторитета Камо Московского

В Киеве задержан незаконно въехавший на территорию Украины криминальный авторитет — 57-летний уроженец Грузии и житель России Камо Московский. Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, задержанный неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений.
«В общем провел в местах лишения свободы в России, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года», — отмечается в сообщении.
Как сообщила пресс-служба украинской полиции, Камо Московский «незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус „вора в законе“ на территории Российской Федерации, а также, чтобы установить контроль над украинскими преступными группами».
Сейчас по решению суда Камо Московский помещен в пункт временного пребывания иностранцев. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину.
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