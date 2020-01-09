«Мемориал» в 21 раз оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента». Сумма штрафов превысила 4 млн рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал международный «Мемориал» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах». Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу организации, общая сумма штрафов для отделений «Мемориала» и их руководителей составила 4,2 миллиона рублей.

Протокол по последнему нарушению составили 6 декабря. Претензии Роскомнадзора вызвало отсутствие маркировки «иностранного агента» на сайте «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939».

Всего Роскомнадзор составил на международный «Мемориал», правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей 28 протоколов за нарушение закона об «иноагентах», суд рассмотрел 21 из них.

Компания запустила краудфандинг, при помощи которого уже собраны более 3,6 млн рублей для оплаты штрафов.

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