Skoda показала обновленный кроссовер Skoda Vision IN

Чешский бренд Skoda официально показал фотографии нового не анонсированного концепта кроссовера.
Серийный выпуск автомобиля под названием Skoda Vision IN стартует уже в нынешнем году, однако пока точная дата не раскрыта. Кроме того, продажи данной модели стартуют только на индийском рынке, тогда как для европейских покупателей уже предусмотрена версия Kamiq, имеющая продвинутые параметры.
Стоит отметить, что новый автомобиль выполнен на проверенной платформе MQB A0 IN, улучшающей производительность автомобиля и делающая его более комфортным во всех отношениях. В компании анонсировали, что официальный показ нового кроссовера Skoda Vision IN пройдет в феврале в Индии, то дата премьеры пока умалчивается.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Чешский бренд Skoda официально показал фотографии нового не анонсированного концепта кроссовера. Серийный выпуск автомобиля под названием Skoda Vision IN стартует уже в нынешнем году, однако пока точная дата не раскрыта. Кроме того, продажи данной модели стартуют только на индийском рынке, тогда как для европейских покупателей уже предусмотрена версия Kamiq, имеющая продвинутые параметры. Стоит отметить, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: В России нашли почти 20 тысяч дефектных BMW X6: поможет только сварка / 26 декабря
- В Приморье убили атамана местного казачьего хутора / 28 ноября
- Загитова оценила возможность окончательного завершения карьеры / 15 декабря
- Obserwator Polityczny — НАТО — фарс и служит только во благо США / 6 декабря
- Die Welt — на саммите «нормандской четвёрки» Париж и Берлин попробуют устранить «главное препятствие» на пути к сближению с Москвой / 6 декабря
- Бортпроводники «Аэрофлота» готовятся к забастовке после решения руководства обязать их убираться в самолетах — «Метла» / 25 декабря
- В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек / 30 ноября
- Уровень оптимизма россиян вырос впервые за три года / 30 декабря