Skoda показала обновленный кроссовер Skoda Vision IN

09.01.2020, 12:52, Новости дня

Чешский бренд Skoda официально показал фотографии нового не анонсированного концепта кроссовера.

Серийный выпуск автомобиля под названием Skoda Vision IN стартует уже в нынешнем году, однако пока точная дата не раскрыта. Кроме того, продажи данной модели стартуют только на индийском рынке, тогда как для европейских покупателей уже предусмотрена версия Kamiq, имеющая продвинутые параметры.

Стоит отметить, что новый автомобиль выполнен на проверенной платформе MQB A0 IN, улучшающей производительность автомобиля и делающая его более комфортным во всех отношениях. В компании анонсировали, что официальный показ нового кроссовера Skoda Vision IN пройдет в феврале в Индии, то дата премьеры пока умалчивается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Чешский бренд Skoda официально показал фотографии нового не анонсированного концепта кроссовера. Серийный выпуск автомобиля под названием Skoda Vision IN стартует уже в нынешнем году, однако пока точная дата не раскрыта. Кроме того, продажи данной модели стартуют только на индийском рынке, тогда как для европейских покупателей уже предусмотрена версия Kamiq, имеющая продвинутые параметры. Стоит отметить, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика