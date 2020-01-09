Новый Kia XCeed заявлен к выходу в России

Обновленный хетчбэк KIA Xceed успешно прошел сертификацию на российском рынке. Это позволит в скором времени начать продажи модели.

Благодаря появлению нового KIA Xceed станет возможным расширить разнообразие машин, предложенных в линейке KIA ceed. В компании побеспокоились о том, чтобы на местном рынке появились версии, наиболее оптимальные для российских дорог. К настоящему времени указано, что автомобиль поступит в двух модификациях с 1,4 и 1,6-литровыми моторами на 140 и 200 л.с. мощности соответственно.

Кроме того, новинка обзаведется 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Независимо от выбранной модификации, новый хетчбэк XCeed получит только передний привод во всех версиях. Цена автомобиля также удерживается в тайне.

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