Обвиненный в избиении женщины врач в Уссурийске взял больничный

Стоматолог, обвиненный матерью маленького мальчика в избиении в поликлинике Уссурийска, взял больничный, сообщил представитель медучреждения.

«Сегодня стоматолог ушел на больничный», – сказал представитель поликлиники, передает РИА «Новости».

В медучреждении добавили, что видеозапись с камер поликлиники анализируют следователи.

Ранее СК по Приморскому краю начал проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог якобы отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга.

Между тем позже в Сети появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.

Сам стоматолог изложил НТВ свою версию конфликта. По его словам, в тот день он принял около 40 человек. Пока он проводил двухчелюстное шинирование пациенту с двусторонним переломом нижней челюсти, к нему пришла женщина с ребенком и попросила скорее осмотреть мальчика.

«Женщина требовала принять ребенка быстрее, так как он болен два дня: температура 38 градусов и, как ей кажется, отек лица. Ребенок был осмотрен в кресле хирургического кабинета. При внешнем осмотре отек лица отсутствовал, в полости рта обнаружено множество разрушенных зубов, причинами которого могут быть плохая гигиена, несвоевременная санация полости рта», – рассказал медик.

Врач поставил диагноз «Хронический периодонтит» и назначил медикаментозное лечение. «Я предположил, что причиной высокой температуры может являться ОРВИ, а заболевание зубов – сопутствующее. При таком состоянии удалять зубы нежелательно. На момент осмотра показания для экстренного удаления отсутствовали», – добавил стоматолог.

Он посоветовал сходить с ребенком к педиатру, а на следующий день снова прийти к нему на прием, но женщину такой вариант не устроил. Она потребовала немедленно удалить зубы. Она также взяла телефон у мужа и начала снимать доктора на камеру, требуя письменный отказ от удаления зубов.

«Привожу несколько слов, которые она высказала в мой адрес: «скотобаза», «тварь», «гад», «я тебя посажу». Другие не могу представить по этическим соображениям. В коридоре она резко поднесла телефон прямо к моему лицу, я инстинктивно схватился за него, забрал и передал стоящему рядом мужу, который был спокоен. Далее я вернулся в кабинет, за мной женщина с грохотом закрыла дверь. Храни бог этого мальчика», – добавил медик.

Он также отметил, что женщина даже не взяла выписанное ее внуку назначение, поэтому он сам вышел в коридор и положил рецепт на ее вещи. Кроме того, по словам медика, травматолог этой больницы не зафиксировал у скандалистки никаких переломов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На востоке Москвы в результате ДТП с участием рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей пострадали три человека. После столкновения с маршруткой автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Из-за аварии пострадали три пассажира одной из легковых машин, пишет RT.