Мнение: Коротко по Ираку. 09.01.2020

Появились видео подготовки вчерашних ударов по американских базам в Ираке, а также кадры последствий ударов на авиабазе Айн-аль-Ассад.

А здесь по ссылке https://twitter.com/taylieli/status/1215145111664852992 первые кадры непосредственно с самой базы Айн-аль-Ассад.

Иранское ТВ заявляет, что при атаке использовались ракеты с осколочными боеголовками.

Касательно бездействующего ПВО, то американские СМИ заявляют, что "Пэтриоты" не стреляли, потому что их нет на этих базах и не надо путать эту историю с атакой на НПЗ Saudi Aramco, где "Пэтриоты" облажались по полной. Плюс ко всему, уже известно, что Иран предупреждал о грядущем ударе Ирак и Катар. Ираку это позволило избежать потерь при ударах, хотя вчера амеркианские СМИ и источники Пентагона заявляли, что потери на базе Айн-аль-Ассад были только у иракцев. Само собой, и Ирак, и Катар могли передать информацию о времени и месте атаки США, что с высокой вероятностью и было сделано, под прикрытием байки про "систему обнаружения". К этой теме еще вернусь в отдельном материале.

Иран сегодня заявил, что с открытым ответом он закончил, что говорит о том, что он возвращается к своим традиционным асимметричным методам. Сегодня ночью снова обстреляли "Зеленую зону" в Багдаде, 2 неуправляемые ракеты упали внутри "Зеленой зоны" не долетев до посольства США.С высокой долей вероятности обстрел делу рук либо "Катаиб Хезбалла", либо "Асаиб Ахль-аль-Хак", которым и предстоит делать жизнь США в Ираке менее безопасной, покуда идет процесс реализации решения о выдворении американских войск из Ирака. Это главная цель Ирана и именно вокруг нее в ближайшее время развернется нешуточная борьба, так как США уже ясно дали понять, что потерпев поражение при голосовании о выводе американских войск, они попытаются отыграть "временную победу Ирана" и дезавуировать решение парламента после формирования нового правительства Ирака.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Появились видео подготовки вчерашних ударов по американских базам в Ираке, а также кадры последствий ударов на авиабазе Айн-аль-Ассад. А здесь по ссылке https://twitter.com/taylieli/status/1215145111664852992 первые кадры непосредственно с самой базы Айн-аль-Ассад. Иранское ТВ заявляет, что при атаке использовались ракеты с осколочными боеголовками.Касательно бездействующего ПВО, то американские СМИ заявляют, что "Пэтриоты" не стреляли, потому что их нет […]