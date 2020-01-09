Объявлено о запуске Украиной поездов по Крымскому мосту

В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное

сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане,

рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий

Мурадов.

Многое будет зависеть от работы российских представителей в

СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его

словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде и безопасности перевозок по

Крымскому мосту.

Пользователи Сети уверены: Украина тоже запустит поезда

через Керченский пролив. «Вопрос времени. Маршрут очень удобный и

короткий. В Киеве это понимают, рано или поздно экономическая целесообразность

возьмет верх над политикой», – написал комментатор с ником Антон

Смирновский.

Другие пользователи предложили построить в Севастополе

паромный железнодорожный причал и отправлять поезда в Турцию. «А скоро и в

Сирии будет спокойно. Может, поезда и до Израиля отправить. А там и вся Африка,

как на ладони!» – помечтал комментатор.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23

декабря. Первым по переправе проехал президент Владимир Путин. Затем на маршрут

вышли поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя.Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи в купе и от 11 тысяч в спальных вагонах.

Пассажиры едут на полуостров в комфортабельных поездах

«Таврия». Крымский мост они пересекают ночью, когда переправу озаряет

эффектная подсветка.

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Последнее: В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. Многое будет зависеть от работы российских представителей в СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде […]