Объявлено о запуске Украиной поездов по Крымскому мосту

В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное
сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане,
рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий
Мурадов.
Многое будет зависеть от работы российских представителей в
СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его
словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде и безопасности перевозок по
Крымскому мосту.
Пользователи Сети уверены: Украина тоже запустит поезда
через Керченский пролив. «Вопрос времени. Маршрут очень удобный и
короткий. В Киеве это понимают, рано или поздно экономическая целесообразность
возьмет верх над политикой», – написал комментатор с ником Антон
Смирновский.
Другие пользователи предложили построить в Севастополе
паромный железнодорожный причал и отправлять поезда в Турцию. «А скоро и в
Сирии будет спокойно. Может, поезда и до Израиля отправить. А там и вся Африка,
как на ладони!» – помечтал комментатор.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23
декабря. Первым по переправе проехал президент Владимир Путин. Затем на маршрут
вышли поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя.Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи в купе и от 11 тысяч в спальных вагонах.
Пассажиры едут на полуостров в комфортабельных поездах
«Таврия». Крымский мост они пересекают ночью, когда переправу озаряет
эффектная подсветка.
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Последнее: В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. Многое будет зависеть от работы российских представителей в СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде […]
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