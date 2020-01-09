Эксперты объяснили, почему на разбившемся украинском Boeing было много канадцев и иранцев

В Канаде существует огромная иранская община, а транзит через Киев из Ирана в Торонто сейчас достаточно популярен, поэтому на борту разбившегося под Тегераном было столько иранцев и канадцев, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Утром 8 января произошло крушение украинского самолета, следовавшего по маршруту Тегеран-Киев. В авиакатастрофе погибли 177 человек. Большинство пассажиров оказались гражданами Ирана и Канады. Предполагается, что на разбившемся Boeing 737 летели студенты, которые транзитом через Украину возвращались в Торонто на зимние каникулы.
«И в США, и в Канаде действительно существует очень большая иранская община. Это началось еще после исламской революции. В Соединенных Штатах было больше двух миллионов иранцев-иммигрантов. Со временем их стало больше. В Канаде община чуть поменьше, но тоже очень большая», – говорит специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Сажин добавил, что большинство пассажиров упавшего самолета скорее всего действительно были обычными студентами, которые летели домой с каникул.
«Рейсы с ближнего востока в Канаду транзитом через Киев осуществляет исключительно авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), и такие полеты на данный момент у них действительно популярны. По этому маршруту у МАУ одни из наиболее привлекательных тарифов на данном этапе», – рассказывает глава аналитической службы агентства АвиаПорт Олег Пантелеев.
Авиэксперт отмечает, что транзитом через Киев летает только МАУ. Другие авиакомпании могут использовать украинское воздушное пространство, но остановок в столице Украины они обычно не делают.
Ранее Иран раскрыл подробности авиакатастрофы. Украина также поделилась тремя версиями крушения самолета в столице Ирана.
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