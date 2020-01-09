«Кошмар!»: звезду сериала «Ивановы-Ивановы» заморили голодом

Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на

съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, даже

когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем.

Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит

на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких

условиях практически невозможно.

«Для тех, у кого проблемы с фигурой или с желудком – это

кошмар! Кормят зачастую один раз в день, и само качество еды оставляет желать

лучшего. Но лично у меня пока проблем со здоровьем не возникало – я настолько

всеядная, что перемалываю все. При том, что в еде я очень искушенный человек, но,

если голодная – съем все что угодно! Кинокорм для меня в этом смысле не

проблема. Плохо лишь то, что в течение дня и особенно к вечеру «закидываешься»

бутербродами, пряниками и печеньем», – призналась звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Ольга

Веникова.

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Публикация от ✨Olga Venikova (@tsokotukha) 14 Авг 2018 в 12:02 PDT

Между тем артистка отмечает, что не все организаторы

съемочного процесса морят актеров голодом. Недавно девушка снималась в одном проекте в Киеве.

На площадке звезде сериала «Ивановы-Ивановы» предложили фруктовый салат и арбуз – роскошь по меркам

киношников. Об этом сообщает «Амурская правда».

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Последнее: Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, даже когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем. Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких условиях […]