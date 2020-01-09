«Кошмар!»: звезду сериала «Ивановы-Ивановы» заморили голодом

Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на
съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, даже
когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем.
Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит
на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких
условиях практически невозможно.
«Для тех, у кого проблемы с фигурой или с желудком – это
кошмар! Кормят зачастую один раз в день, и само качество еды оставляет желать
лучшего. Но лично у меня пока проблем со здоровьем не возникало – я настолько
всеядная, что перемалываю все. При том, что в еде я очень искушенный человек, но,
если голодная – съем все что угодно! Кинокорм для меня в этом смысле не
проблема. Плохо лишь то, что в течение дня и особенно к вечеру «закидываешься»
бутербродами, пряниками и печеньем», – призналась звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Ольга
Веникова.
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Между тем артистка отмечает, что не все организаторы
съемочного процесса морят актеров голодом. Недавно девушка снималась в одном проекте в Киеве.
На площадке звезде сериала «Ивановы-Ивановы» предложили фруктовый салат и арбуз – роскошь по меркам
киношников. Об этом сообщает «Амурская правда».
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Последнее: Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, даже когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем. Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких условиях […]
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