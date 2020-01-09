В Киеве задержали «вора в законе» из РФ Камо Московского

В Киеве задержали «вора в законе» из РФ по прозвищу Камо Московский, который незаконно прибыл на территорию Украину, чтобы избежать уголовной ответственности на родине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

57-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации приехал в Украину с целью установить контроль над преступными группами в Украине, однако был задержан в Киеве оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции.

«Он был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим, в том числе, за совершение тяжких преступлений. В целом провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года», – сообщили в полиции.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали 5 декабря 2019 года.

По решению суда «вора в законе» на шесть месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. «Решается вопрос о его принудительного выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет», – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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