На горнолыжном склоне возле Читы пострадали два человека

Во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса в пригороде Читы два человека получили травмы. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в городскую клиническую больницу.
По данным РИА ФАН, причина инцидента — техническая неисправность подъемника. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
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Последнее: Во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса в пригороде Читы два человека получили травмы. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в городскую клиническую больницу. По данным РИА ФАН, причина инцидента — техническая неисправность подъемника. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
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