Стало известно, как скажется на стоимости билетов отказ полетов над Ираном и Ираком

Самолеты российских авиакомпаний будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Барзыкин в комментарии телеканалу «360» сообщил, что, по предварительным расчетам, для облета Ирака и Ирана потребуется от 15 минут. По его словам, на стоимость билетов это не повлияет.
«Если эскалация будет продолжаться, то будем смотреть. На сегодня никаких беспокойств по этому поводу нет», – сказал он.
Ранее Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков.
Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
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