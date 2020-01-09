Учёные: Бурые водоросли помогают в борьбе со старением и избыточным весом

Результаты последних исследований учёных, обнародованные в Международном журнале молекулярных наук, говорят о том, что бурые водоросли имеют несколько полезных для организма человека свойств. Так, эти сложные многоклеточные растения помогают в борьбе со старением и избыточным весом.
В ходе научных работ в составе бурых водорослей был выявлен фукоксантин, обладающий сильными антиоксидантными свойствами. Благодаря этому растение способствует предотвращению развития хронических и возрастных заболеваний, улучшает состояние кожных покровов, к примеру, борется с морщинами. При этом пользу приносит как употребление водорослей в пищу, так и местное применение экстрактов.
Кроме того, бурые водоросли помогают снизить количество белой жировой ткани в брюшной полости, что, в свою очередь, способствует избавлению от лишних сантиметров и килограммов. Благодаря антидиабетическим свойствам растение нормализует уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.
Исходя из этого специалисты рекомендуют вводить в рацион водоросли или добавки с ними, но перед этим стоит проконсультироваться с врачами, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.
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