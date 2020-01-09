Эксперты рассказали о последствиях отказа от хлеба

В последние несколько лет всё большее число людей исключает из рациона хлеб. Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, что происходит с организмом после отказа от данного продукта.
Единого мнения о пользе отказа от хлебобулочных изделий из пшенично муки не существует, поэтому каждый человек может проконсультироваться со специалистами и сделать собственные выводы. При этом всё же большая часть исследований показывает: исключив из рациона белый хлеб, люди избегают ряда проблем с организмом. В первую очередь это касается снижения массы тела, так как быстрые углеводы, входящие в состав продукта, осложняют сжигание жиров, а потому похудеть становится в разы сложнее. Употребление хлебобулочных изделий активизирует выработку инсулина. В этом случае гормоны андрогены также действуют быстрее, а это влияет на ускоренное производство кожного сала. В итоге могут появляться проблемы в виде забытых пор или акне.
Также отмечается, что после отказа от хлеба у большинства улучшается общее состояние здоровья – исчезают проблемы с дефицитом энергии, перепадами настроения, нормализуется работа ЖКТ. Кстати, даже один съеденный кусок белого хлеба провоцирует выброс сахара, но это может привести к зависимости от углеводов и развитию диабета.
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