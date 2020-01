Бибер признался, что страдает от болезни Лайма и мононуклеоза

Канадский певец Джастин Бибер подтвердил в Instagram что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз.

«В последнее время многие только и говорили, что Джастин Бибер отстойно выглядит, сидит на запрещенных веществах и тому подобное. Да знали бы вы, что все гораздо хуже. У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Помимо этого у меня серьезный случай хронического мононуклеоза. Все это пагубно сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую», – рассказал певец.

По словам Бибера, он болеет последние два года.

«Это по-настоящему тяжелое время. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока еще неизлечимой болезни», – заявил он.

Бибер отметил, что в период улучшения самочувствия он готов снова выходить на сцену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I’ve been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I’m putting on YouTube shortly.. you can learn all that I’ve been battling and OVERCOMING!! It’s been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST

О тяжелых заболеваниях Бибера первым заявилов Twitter издание TMZ.

«Джастин Бибер борется с болезнью Лайма и побеждает», – говорилось в посте.

Justin Bieber Battling Lyme Disease and Winning https://t.co/oBHuLiZiA5

— TMZ (@TMZ) 8 января 2020 г.

Болезнь Лайма, которую переносят клещи, может привести к летальному исходу.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

