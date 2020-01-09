Ученые из Англии представили работающий прототип имплантата мозга

09.01.2020, 12:30, Разное

Учёные из Англии представили свой работающий прототип имплантата мозга. Он способен стать полноценной заменой погибших или повреждённых нейронов.
Имплантат представляет собой кремниевый чип небольшого размера. Его вживляют непосредственно в мозг, и он начинает работать как обычные нейронные связи. Таким образом, пациент сможет полностью избавиться от болезни Альцгеймера или сердечной недостаточности, причиной которых является неправильная работа нейронов. Также чип легко справится с любыми нейродегенеративными расстройствами.

Исследователи рассказали, что в последнее время бионические имплантаты становятся всё популярнее. Даже полностью здоровые люди вживляют в свои тела специальные устройства, существенно упрощающие современный быт. В их числе микрочипы, позволяющие оплачивать покупки бесконтактным методом.



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