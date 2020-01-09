Ученые из Англии представили работающий прототип имплантата мозга

Учёные из Англии представили свой работающий прототип имплантата мозга. Он способен стать полноценной заменой погибших или повреждённых нейронов.
Имплантат представляет собой кремниевый чип небольшого размера. Его вживляют непосредственно в мозг, и он начинает работать как обычные нейронные связи. Таким образом, пациент сможет полностью избавиться от болезни Альцгеймера или сердечной недостаточности, причиной которых является неправильная работа нейронов. Также чип легко справится с любыми нейродегенеративными расстройствами.
Исследователи рассказали, что в последнее время бионические имплантаты становятся всё популярнее. Даже полностью здоровые люди вживляют в свои тела специальные устройства, существенно упрощающие современный быт. В их числе микрочипы, позволяющие оплачивать покупки бесконтактным методом.
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