Мнение: Логичное решение Тегерана

Учитывая, что катастрофа украинского боинга произошла в такой напряжённый момент взаимоотношений Тегерана и Вашингтона, первый считает, что имеет все основания опасаться того, что американцы могут исказить данные самописцев при их расшифровке с целью показать Иран в невыгодном для него свете.
Скорее всего на данное решение повлиял печальный опыт бесконечного расследования гибели малазийского боинга, когда практически неповреждённые чёрные ящики 777-го были переданы донецкими властями малазийцам. Те отдали самописцы голландской комиссии, а Нидерланды правду тут же засекретили и расследование зависло на годы.
Иран не собирается передавать США черные ящики принадлежащего украинской авиакомпании и разбившегося под Тегераном «Боинга-737», так 8 января заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
С высокой долей вероятности мы в ближайшие дни увидим создание авторитетной международной комиссии, в которой, англосаксы, если и будут присутствовать, то без права решающего голоса.
У нас на глазах происходит знаковый момент — окончание американского и английского диктата в международных вопросах.
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный английский астрофизик, космолог и физик-теоретик Стивен Хокинг, умерший около двух лет назад, при жизни написал много научных работ и сделал ряд предсказаний. Исследователи вспомнили 10 из них, отмечая, что часть прогнозов уже сбывается. По мнению Стивена Хокинга, человечество в ближайшие столетия может покинуть Землю, начав активно колонизировать другие планеты. В противном случае есть вероятность […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Диеты, веганство и алкоголь разрушают зубы / 24 мая
- Посол Латвии в России: мы не сожалеем, что нацисты не победили / 10 декабря
- Таисия Повалий перестала выходить из дома / 5 января
- Анастасия Костенко показала красавицу-маму / 25 ноября
- Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов / 27 декабря
- Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше / 9 декабря
- Мнение: Новый год под «солнечную медленность» / 31 декабря
- Мнение: Усман Хан из Стаффордшира / 30 ноября