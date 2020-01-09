Мнение: Логичное решение Тегерана

Учитывая, что катастрофа украинского боинга произошла в такой напряжённый момент взаимоотношений Тегерана и Вашингтона, первый считает, что имеет все основания опасаться того, что американцы могут исказить данные самописцев при их расшифровке с целью показать Иран в невыгодном для него свете.

Скорее всего на данное решение повлиял печальный опыт бесконечного расследования гибели малазийского боинга, когда практически неповреждённые чёрные ящики 777-го были переданы донецкими властями малазийцам. Те отдали самописцы голландской комиссии, а Нидерланды правду тут же засекретили и расследование зависло на годы.

Иран не собирается передавать США черные ящики принадлежащего украинской авиакомпании и разбившегося под Тегераном «Боинга-737», так 8 января заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

С высокой долей вероятности мы в ближайшие дни увидим создание авторитетной международной комиссии, в которой, англосаксы, если и будут присутствовать, то без права решающего голоса.

У нас на глазах происходит знаковый момент — окончание американского и английского диктата в международных вопросах.

Источник: Конт

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