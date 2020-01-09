Мнение: Как я лечил зуб в США (никому не советую)

Для ЛЛ:

Будет много текста и чуть-чуть картинок про особенности стоматологии в Америке. Мораль: Лечите зубы НЕ в Америке.



Ну а теперь для тех, кому интересны подробности, я поделюсь своим опытом лечения зуба в США.

Все началось с того, что одним летним деньком, освежая свое дыхание мятной жвачкой, я обнаружил во рту кусок зуба. Никакой боли не чувствовал, поэтому без особой спешки записался к стоматологу, чтобы мне так сказать приклеили его обратно.

Поскольку это был мой первый опыт стоматологии в США, то я решил пойти к русскоязычному доктору, т.к. с местными врачами (не стоматологами) я уже сталкивался и остался не доволен. У этого доктора были отличные отзывы на гугле и много лет практики. Возможно многие из вас не знают, но в США русскоязычные стоматологи могут и вовсе не иметь лицензии и принимать на дому нелегально. К таким врачам ходить не советую, какие бы заманчивые цены у них не были.

Ни для кого не секрет, что лечение зубов в Америке стоит совсем не дешево. Так оно и есть.

Я загуглил цены, кинул в карман $300 и направился к доктору.

Также должен отметить, что все врачи в Америке работают по пятидневке с 8 до 5 или с 9 до 6. Соответственно в выходные ничего полечить не получится, а значит для каждого похода к врачу нужно отпрашиваться с работы и терять деньги.

В назначенный по расписанию день и час я прибыл к врачу и как обычно провел в коридоре 30-60 минут. Это обычная американская практика. Назначили запись к врачу – готовьтесь что придется около часа сидеть в коридоре.

Минуты ожидания наконец закончились и меня позвали на прием. Первый прием у стоматолога всегда начинается с рентгена всей полости рта, который обойдется в $50-100. Не важно по какой причине вы пришли к стоматологу, без рентгена никто о ваших зубах даже разговаривать не будет.

И вот облученный малой дозой радиации я шагаю прямиком в сторону того самого, страшного стоматологического кресла. Сажусь. Спрашивают на что жалуюсь. Рассказываю. Как оказалось весь мой рассказ я поведал помощнику стоматолога (медсестре/медбрату), сам же стоматолог был занят где-то в другом кабинете.

И вот здесь я должен вам сказать еще одно отличие Американских стоматологов от наших. Принцип их работы такой. В клинике на одного стоматолога может приходиться 2-4 помощника. Как правило помощников столько же, сколько стоматологических кабинетов. Каждый помощник в своем кабинете подготавливает пациента и делает все возможное кроме самого лечения. Стоматолог же бегает между этими 2-4 кабинетами и лечит всех по очереди или же вообще одновременно. Пока у одного замерзает анестезия, он сверлит другого.

Мне же, как пациенту платящему совсем не малые деньги, такой подход пришелся не по душе, но выбора не было.

Я сижу в стоматологическом кресле и с фартучком на шее жду пока придет врач, что заняло еще 20 минут. Далее началась сама процедура сверления/лечения.

Что было необычного по сравнению с лечением зубов в России?

Перед самым началом пациенту надевают очки чтобы ничего не летело в глаза. В моем случае это были солнечные очки)) Затем сделали пару уколов анестезии, подождали пока подействует и приступили к самому лечению. Кресло полностью наклоняют в лежачее положение, таким образом, что голова может оказаться даже чуть ниже туловища.

Мне показалось это не привычно и не особо комфортно.

В кабинете стоматолога я так же не заметил ту самую, мерзкую мисочку кровавых слюней, которую мне предстояло наполнить. Видать американцы идут в ногу со временем и от этой миски они давно отказались. Ее заменяет трубка. На протяжении всей процедуры вам в рот крепят трубку, которая непрерывно высасывает слюни, в тот момент как доктор со всем пристрастием добирается буровой машиной до самых корней вашего зуба. Помощник же тоже не сидит без дела. Он лезет к вам в рот другой трубкой-пылесом, которая высасывает куски пломб/зубов во время самого сверления.

В каком то смысле такой подход показался мне даже более логичным, поскольку лечение зуба происходит в один заход. Никто не набивает вам вату в десна, как принято у нас, а также не приходится сплевывать каждые пять минут.

Собственно вскрыв зуб врач сказал, что ему пришел конец (зубу), а это грозит удалением нерва.

— Давайте-ка я вам поставлю лекарство и постоянную пломбу. Вроде зуб еще можно спасти.

— Раз можно, давайте спасать — ответил я.



На этом первый прием закончился.

На следующий день принимая пищу за обедом я чуть не подпрыгнул за столом от боли, поминающей удар электрошокером прямиком в челюсть. Резкая боль прошла через пару минут, но вот ноющая боль продолжалась еще около часа. Напоминаю, что в самом начале всей этой истории мой зуб не болел вообще, от него просто откололся кусочек. Теперь же я чувствовал себя примерно так

Заработав еще и зубную боль за $300.

На следующий день звоню врачу:

— Болит зуб

— Приезжайте

Согласовав графики со стоматологом, мы сошлись на том, что ближайшая дата когда мы можем снова встретиться, это через неделю. Соответственно неделю я даже и не думал что-то жевать на той стороне, чтобы не получить очередной удар электрошокером в челюсть.

Неделя пролетела.. Снова отпрашиваюсь с работы, теряю деньги. Приезжаю. Опять жду минут 40 в коридоре и 30 минут в кресле. Наконец приходит врач:

— А болит да? Все ясно. Я вам его в прошлый раз не полностью подточила. Прикусите-ка синюю бумажку. Ага. Ну точно. Вот вижу. Нужно еще подточить. Такое бывает когда два зуба смыкаются. У челюсти очень сильные мышцы и если зуб не ровный то может сильно болеть.

— Вы уверены? Болит очень сильно. Может вскроем зуб, посмотрим, вдруг и вправду пора удалять нерв?

— Нет. Удалять пока рано.

— Еще он очень сильно реагирует на холод.

— Такое бывает. Купите пасту для чувствительных зубов и мажьте зуб раз в день.

-???

— да-да.

— А если опять будет болеть?

— Ну придете ко мне еще раз.

WTF? — Подумал я тогда — Мазать зуб пастой ? Звучит как какой-то бред. Приехать еще раз? Третий? Я что буду сюда как на работу кататься?

Но заставить врача делать что-то еще я не мог. Да и что уж скрывать, я и сам далеко не врач чтобы сомневаться в таком лечении. Слава богу хоть денег не взяли второй раз.

На следующий же день я тестирую подточенный зуб за обедом, но к сожалению вся история с оглушительным ударом боли в челюсть повторяется.

Снова отпрашиваюсь с работы, иду в самую ближайшую стоматологическую клинику недалеко от дома, у которой отзывы так-себе.. Плачу $30 за прием. Жду полтора часа в коридоре, т.к. пришел без записи. Снова делаю рентген, т.к. это другой доктор. Жду еще мин 20 в стоматологическом кресле. Приходит доктор. Я описываю симптомы. Доктор достает ватную палочку, макает в какое-то вещество и водит по всем зубам. Прикасается к больному зубу, я тем временем подпрыгиваю в кресле от боли.

— Удаление нерва – заключает врач.

— А. Точно да? Ок. Давайте удалять раз уж на то пошло. Сколько будет стоить?

— Я удалением не занимаюсь. Стоить будет примерно $1200. После удаления обязательно ставится коронка, которая тоже стоит $1200.

Я начал медленно сползать по креслу складывая $1200 + $1200 в своей голове, попутно представляя два новых айфона, путевку в Тайланд, старый автомобиль и прочие эквиваленты $2400.

— Можно в рассрочку — сказал врач.

— Мда, я подумаю.

— В любом случае, вот вам направление к специалисту, который удаляет нервы. Надумаете, позвоните туда и запишитесь. До свидания.

В полной растерянности я отправился от стоматолога на работу, размышляя что же будет выгоднее, торговаться или же просто выдернуть зуб, или может полететь в любую другую страну и полечить там…А может намазать зубной пастой по совету русского врача..?

Спасибо если осилили столько текста, на днях запилю продолжение истории.

Источник, Телеграм

Продолжаю историю про то, как долго, нудно и дорого можно лечить один зуб, если вы находитесь в Америке. (первая часть в предыдущем посте)

..Прошло еще какое-то время, неделя, а может две прежде чем я начал предпринимать очередные попытки вылечить этот зуб. Так же я был в полном недоумении, почему этот врач не занимался удалением нервов, а направил меня к какому-то специалисту.

Я прогуглил это вопрос и выяснил, что в Америке есть несколько типов стоматологов. Те, что учились на пару лет больше, как раз и занимаются удалением нервов. Таких стоматологов куда меньше и принимают они далеко не в каждой клинике. Поправьте меня если я не прав, но в наших странах такого разделения нет. Каждый стоматолог занимается удалением нервов.

Таким образом, поняв что выхода нет, со стадии «отрицание» я перешел на следующую психологическую стадию решения проблемы — «принятие».

«Не удалять же зуб. Ладно заплачу $1200 за удаление нерва, а там посмотрим» — подумал я.

Созвонившись с другой клиникой, где работает специалист по удалению нервов, я записался на прием, а также уболтал их на скидку, т.к. плачу деньгами, а не по страховке (которой у меня нет)

Еще неделю спустя, я отпрашиваюсь с работы и еду в клинику к назначенному времени. Как обычно жду час в коридоре. Вызывают в кабинет, где медсестра начала делать все необходимые процедуры.

На этот раз мне за щеку положили ватную палочку намазанную каким-то лекарством, после чего медсестра ушла еще минут на 15. Палочка понемногу начала замораживать щеку, видимо для того, чтобы было не больно делать сам укол. Раньше такого не встречал.

Пришел доктор, сделал укол, ушел. Жду еще мин 10. Щека начала по-настоящему неметь. Снова зашел доктор, сделал еще укола четыре, ушел. Жду еще мин 10. За это время у меня онемела половина лица, включая часть носа и щеку до самого глаза, а также была полностью пролистана лента в контакте, фейсбуке и реддите. Такой сильной анестезии мне раньше не кололи. Так долго сидеть в кресле в ожидании мне раньше не приходилось. Наконец пришел доктор и отправил меня в соседний кабинет на удаление нерва.

Процедура требовала участия трех человек — доктор, младший по званию доктор, медсестра.

— У нас тут подголовника кстати нет – сказал доктор усаживая меня в кресло – поэтому вы просто немного сползите чтобы голова не болталась

— ЭЭ ок – ответил я подумав, что за $1200 подголовник просто обязан быть. И прилёг как то вот так..

Кресло также наклонили в лежачее положении, и тут началась сама магия. Все три человека работали слаженно практически не переговариваясь. Каждый подавал друг другу нужные вещества и инструменты.

Мне вставили какую-то резинку между зубов, чтобы я случайно не оттяпал доктору палец. На глаза надели очки, на этот раз прозрачные, а не солнцезащитные. Затем в рот вставили еще одну синюю резинку как в кино, которая полностью закрывает все зубы кроме больного.

(Знаю, вы напишите в коментах, что такие технологии уже давно в каждой деревне, но когда я уезжал пару лет назад, из инструментов были только зелёнка и пасатижи))

Помимо этого вставили трубку-пылесос. Тем временем оба доктора уже стояли передо мной в полной готовности. Один с буровой машинкой, другой – еще с одной трубкой-пылесосом. Все это так же засунули мне в рот. В глаза светила обычная стоматологическая лампа, а кроме нее напортив рта еще и зафиксировали микроскоп, через который доктор наблюдал за зубом проводив операцию.

Началась сама процедура, которая как вы знаете сопровождается, мерзким звуком и таким же мерзким запахом. Я же в тот момент больше офигевал не от звуков и запахов, а от того, что такого количества оборудования у меня во рту одновременно еще никогда не было, хотя это далеко не первое удаление нерва в моей жизни. Главное не чихнуть и не подавиться всем этим. Перед лицом также нагнетали ситуацию все эти лампочки, микроскоп и еще эти три человека.

Где-то на середине процедуры начали заливать в зуб какое-то лекарство, которое по вкусу напоминало лимонный сок смешанный с хлоркой. Было очень кисло и мерзко одновременно, от чего появилось непреодолимое желание выплюнуть все что было у меня во рту. Затем поставили временную пломбу, на чем процедура закончилось. Удаление нерва также проходило непрерывно в один заход и заняло не более 10-15 минут.

— Доктор, а почему не поставили постоянную пломбу? – спросил я.

— Так принято. Я только удаляю нерв и ставлю временную. Вам теперь надо обратно к своему доктору. Он вам уже поставит постоянную, которая будет основой для коронки, а затем саму коронку.

Отколовшийся кусочек зуба теперь уже перерос в какой-то ночной кошмар, беспощадно тянувший деньги из моего кошелька, а также — бесценное время.

«Опять записываться к врачу, опять отпрашиваться с работы, опять платить деньги.» — думал я.

Я заплатил $950 по скидке и покинул клинику, почесывая онемевшую половину лица и размышляя что же делать дальше.

На какое-то время я ушел в работу и несколько недель не предпринимал никаких действий. Но как говорят стоматологи — «Временная пломба — это вам не постоянная, ё-маё». В страхе случайно потерять и ее, я решил что пора бы зуб доделывать.

Прикинув, что у меня уже есть пару зубов с удаленным нервом без коронок, я решил узнать можно ли в Америке провернуть то же самое и просто поставить постоянную пломбу.

Позвонил знакомому, прошедшему через точно такую же ситуацию. Говорит – Нельзя, сам отдал $2400.

Звоню в клинику.

— Я недавно удалил нерв, можно записаться к вам и поставить постоянную пломбу вместо временной?

— Надо ставить коронку.

— Знаю, но у меня сейчас нет $1200. Можно просто пломбу?

— Надо ставить коронку.

— А можно сначала просто прийти и поговорить с доктором?

— Можно

— Записывать вас?

— Да

— Записываю. Будет стоить $1200. Вам сначала поставят временную коронку, потом через 3 недели постоянную.

— WTF – подумал я и бросил трубку.

Через пару минут перезвонил и все же записался типа на «установку коронки». Моим планом было пробиться через многочисленное количество работников и медсестер к самому доктору. А там уж дело останется за малым. Как-нибудь уговорю его на постоянную пломбу, ведь он не может мне позволить и дальше ходить с временной пломбой в конце концов.

В общем я пришел в назначенный день, и по древней стоматологической традиции я провел час в коридоре и 20 минут в кресле в ожидании доктора. Объясняю медсестре в открытую что хочу только пломбу, коронку могу поставить где-то в другой стране за $100 а не за $1200. Говорит, надо обязательно ставить коронку и уходит за доктором. Приходит доктор.

Диалог:

— Можно мне просто постоянную пломбу, а коронку в другой раз?

— Без проблем. $200.

Таким образом в общей сложности я потратил примерно $1400 на ремонт одного зуба пытаясь как-то сэкономить и обойти систему..

Кроме денег я потратил кучу драгоценного времени постоянно отпрашиваясь с работы. В целом вся эта волокита заняла больше месяца, по причине несостыковки моего графика с графиками врачей.

В России такое удовольствие бы заняло 1-2 дня и $100-200.

Вывод: Собираясь в штаты на долгое время, заранее вылечите все возможные участки организма, чтобы не попадать в такие ситуации. В принципе так я и сделал, но со временем как не крути — что-то выходит из строя.

Источник, телеграм

Источник: Конт

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