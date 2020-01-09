Украина назвала основными версиями крушения самолета теракт и ракетный удар. Комиссия ищет российскую ракету

Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения «Боинга» в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщают РИА «Новости».

СНБО также рассматривает в качестве причины произошедшего столкновение лайнера с беспилотником или «другим летающим объектом».

Прибывшая в Иран украинская комиссия в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, там она будет искать обломки российской ракеты ЗРК «Тор», поражение лайнера которой является одной из основных версий ЧП. По словам секретаря СНБО, в состав прибывшей этой ночью в Иран украинской государственной комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малайзийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014 года, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что спецслужбы США, Канады и одной из европейских стран предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

«Международные авиалинии Украины» заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен.

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