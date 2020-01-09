Автоновости: Особо опасен: Интерпол разыскивает сбежавшего в ящике экс-главу Renault-Nissan

Пока россияне отдыхали от встречи Нового года, в Японии и Ливане разворачивался настоящий триллер с побегами из-под ареста, сенсационными заявлениями и международным розыском. Главным героем детектива стал Карлос Гон – бывший глава Renault-Nissan, которого обвиняют в многомиллионных махинациях.

Арестовали Карлоса Гона в ноябре 2018 года (по слухам, по инициативе топов компании Nissan). Его обвиняют в использовании активов фирмы в личных целях, а также в выводе из-под налогообложения миллионных доходов: Гон якобы занижал в отчетах выплаты, которые ему причитались. Первоначально бизнесмен содержался в тюрьме, но позже его выпустили под залог и смягчили режим до домашнего ареста.

Автомобили шпионят за владельцами: вот какие персональные данные можно украсть

В конце декабря прошлого года Карлос Гон бежал из Японии и объявился в Ливане. По неподтвержденным данным, его вывезли из дома в чехле от музыкального инструмента сотрудники частной охранной фирмы, которые прикинулись музыкантами, а организовала побег его супруга (ей, к слову, сейчас тоже угрожает арест).

Гона тайно переправили в Турцию на частном самолете, а оттуда он уже вполне легально прибыл в Бейрут: у экс-главы Renault-Nissan имеется ливанское гражданство.

В настоящий момент бизнесмен объявлен Интерполом в международный розыск и внесен в список "особо опасных", передает Automotive News. Правда, пока он находится в Ливане, ему ничего не угрожает, так как соглашения о выдаче преступников между Бейрутом и Токио нет. И крайне маловероятно, что после пресс-конференции, которую Гон дал в столице Ливана, он рискнет покинуть пределы этой страны – по крайней мере, в ближайшее время.

Карлос Гон заявил, что отрицает все обвинения в махинациях, а свой арест назвал результатом сговора между некими сотрудниками Nissan и токийской прокуратурой. Преследование, по его словам, имеет политический характер и во многом спровоцировано мотивами личной мести, а условия содержания в Токио Гон описал как "бесчеловечные".

Согласно утверждению Гона, у него имеются все необходимые доказательства, обеляющие его имя, и сейчас бизнесмен имеет возможность защищать самого себя: в Токио ему якобы такой возможности не давали.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известный английский астрофизик, космолог и физик-теоретик Стивен Хокинг, умерший около двух лет назад, при жизни написал много научных работ и сделал ряд предсказаний. Исследователи вспомнили 10 из них, отмечая, что часть прогнозов уже сбывается. По мнению Стивена Хокинга, человечество в ближайшие столетия может покинуть Землю, начав активно колонизировать другие планеты. В противном случае есть вероятность […]