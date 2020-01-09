Украинской чиновнице пробили руку из арбалета

09.01.2020, 12:27, Новости дня

У сотрудницы управления образования насквозь проткнута стрелой рука.

В украинском Борисполе Киевской области произошло ЧП – чиновницу ранил из арбалета неизвестный преступник.

Около дома 40 по улице Владимира Момота, 40 стрела вонзилась в руку женщине по имени Нина Ковадло, которая работает в управлении образования.

Стрела прошила ладонь чиновницы насквозь и воткнулась в стоящий рядом автомобиль. Вышедшие из дома соседи увидели истекающую кровью женщину, которая с трудом стояла на ногах. Пострадавшая находится в больнице, в стабильном состоянии.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок заявил, что могло произойти еще большее несчастье, так как рядом расположена детская площадка. 



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