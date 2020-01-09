Начнется ли Третья мировая война: эксперты оценили ситуацию на Ближнем Востоке

Регион стал точкой максимального напряжения

Ситуация на Ближнем Востоке близка к военной. Эксперты опасаются, что происходящее в регионе может перекинуться на весь мир. Относительно миролюбивое выступление американского лидера Дональда Трампа не успокоило мировой политический истеблишмент. Многие полагают, что ситуация на Ближнем Востоке пойдет по пути эскалации.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов заявил, что история с Ираном — это чистый выигрыш Трампа.

«Понятно, что сейчас разные стороны будут играть в своих интересах в алармистов, чтобы дожать или наоборот ослабить давление на Иран. Но Иран потерял главного куратора гибридных войн на Ближнем Востоке (именно Ирану принадлежит авторство их внедрения как технологии внешней политики), скорее всего, получит новые санкции, которые делают ситуацию в стране все хуже и хуже. Ответом на это стал абсолютно бутафорский обстрел соседней страны в стиле барона Мюнхгаузена (объявим войну Англии, гвардия уже обходит с флангов)», — заявил Игнатов.

Выступление Дональда Трампа оказалось довольно миролюбивым

Он напомнил, что во время первой и второй войны в Ираке для американцев атаки на их объекты сравнительной степени разрушительности были не поводом для пресс-релиза. «Игра на повышение теперь содержит все увеличивающиеся риски персональной аннигиляции лидеров, а это серьезно изменило все расклады. Больше не нужен ответ с точечными разрушениями инфраструктуры и картинками вспышек по телевизору или доказательствами уничтожения центрифуг. Параметры сравнения потенциалов изменились. Американцы начали играть в совсем другую игру. Они дали понять, что могут вычеркнуть из списков живущих любого из decision maker’ов — от генералов на земле в любой точке на Ближнем Востоке до Башара и Насраллы и дальше по списку», — отметил эксперт.

По оценкам политконсультанта Дмитрия Фетисова, обстановка в регионе достигла напряжения не только по вектору Иран-США, а по гораздо большим направлениям. «В большом клубке конфликтов сейчас переплетаются интересы Израиля, Турции, Ирана, Сирии, Ирака, Ливии, Саудовской Аравии, США, России, Китая, и еще ряда государств. И если США с Ираном развяжут войну, то полыхать будет уже весь Ближний Восток», — отметил Фетисов.

По его мнению, большое количество террористических группировок в регионе, их связи по всему миру и всеобщая глобализация автоматически распространят войну на все части света: «От террористических актов, при которых будут страдать мирные люди, не будет застраховано ни одно государство в мире».

Фетисов подчеркнул, что возникший дефицит нефти необязательно даст кому-либо экономическую пользу. Скорее нестабильная обстановка на нефтяных рынках вызовет череду экономических кризисов, ударивших по всему миру, считает эксперт.

Впрочем, политолог Максим Жаров утверждает, что «Дональд Трамп впервые в своей президентской карьере на глазах у всего мира съел чижика». «Потерь нет, войны не будет, зато будут санкции, Сулеймани уничтожен правильно, мы продолжаем, наблюдая за Ираном, наблюдать за всеми вами» — вот сухой остаток из речи Трампа, которую он очень-очень-очень не хотел произносить. Судя по всему, войны действительно не будет (и это очень хорошо!). Пока не будет. И в запасе у администрации Трампа остается еще одна сильная резервная позиция против Ирана — украинский «Боинг». Посмотрим, как будут американцы разыгрывать эту карту, но, скорее всего, обещанные Трампом санкции против Ирана будут привязаны именно к этому инциденту с самолетом», — заключил Жаров.

Напомним, иранские военные нанесли ракетные удары по двум объектам в Ираке: авиабазе Айн аль-Асад и объекте в Эрбиле. Атака стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он был уничтожен во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Накануне власти Ирана анонсировали, что у них существует 13 сценариев возможного ответа на действия США.

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