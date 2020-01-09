«Да мы с вами все холопы»: Жириновский оправдался за «крепостных» и раздачу денег

Депутат напомнил о первоначальном — этимологии слова «холоп».
Глава Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил рассказать, почему во время «аттракциона неслыханной щедрости» на Манежной площади 5 января назвал находящихся там россиян обидными словами «холопы» и «крепостные». Как оказалось, депутат Госдумы всех граждан России считает таковыми. И даже уверен, что населению это нравится. И вот почему.
«Да мы с вами все холопы… Бесправные, безлошадные, бесквартирные», – заявил политик РИА Новости.
А потом почему-то стал объяснять, что «холоп» — вовсе не обидное слово. И в доказательство Владимир Вольфович привел этимологию слова – «хлопцы» (добры молодцы, без работы и денег).
Выкрутился Жириновский и с «крепостными». Правда, обошлось без этимологии. Просто народный избранник считает, что «крепостное право» — это, когда все от кого-то зависят: дети от родителей, а те от своих чад, так что и стесняться такого слова не стоит, поскольку это правда.
Что же касается денег, которые он раздавал, так тут все еще проще: деньги надо раздавать, а лучше – больше, потому что народу нужна помощь, заключил Жириновский.
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