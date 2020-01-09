Мнения: Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Самой яркой публикацией прошедшего года в православном сегменте Facebook можно считать пост священника Ильи Соловьева, который набрал свыше 2000 лайков, более 500 комментариев и столько же перепостов. Батюшка, который является вторым священником Троицкого храма подмосковного села с эпичным названием Язвище, написал про то, как он стал таксистом. И началось сетевое бурление. Такое, что автору пришлось закрыть пост от просмотров.

Самой яркой публикацией прошедшего года в православном сегменте Facebook можно считать пост священника Ильи Соловьева, который набрал свыше 2000 лайков, более 500 комментариев и столько же перепостов. Батюшка, который является вторым священником Троицкого храма подмосковного села с эпичным названием Язвище, написал про то, как он стал таксистом. И началось сетевое бурление. Такое, что автору пришлось закрыть пост от просмотров.

Но весь фокус в том, что данное явление – уже объективная реальность и его не остановить. Этот факт подтвердили и комментарии под постом собратьев по сану, многие из которых признались, что давно подрабатывают на гражданке. Просто в церковной среде об этом не принято говорить публично. Почему? А вот из-за этой неоднозначной реакции. Особенно, если реакция последует от епархиального начальства.

Скромный доход

Комментаторы поделились на два противоположных лагеря: тех, кто категорически против совмещения церковного служения и светской работы, и тех, кто приветствует, чтобы батюшки трудились бок о бок с народом. Признаюсь, что тоже немного подрабатываю. Если кратко, в основном работаю с текстами, фрилансом. Поэтому мне понятны аргументы автора нашумевшего поста.

Предвижу вопрос: по какой причине? Подавляющее большинство работающих священников, которых я знаю – семейные. И скромный доход церковного служащего, не позволяющий полноценно содержать семью – это главная проблема, которая вынуждает батюшек подыскивать альтернативный источник пополнения семейного бюджета. Описанная проблема тебя не коснется, если ты настоятель крупного городского храма. В основном подработку ищут священнослужители на периферии.

Запрещенные профессии

О том, что работающий священник становится трендом, говорит и тот факт, что в 2017 году в Русской православной церкви появляется проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Хотя триггером для появления этого проекта стали резонансные события, связанные с победой иеромонаха Фотия (Мочалова) в российском шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина, адресованное патриарху, с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности.

Документ говорит о том, что Церковь признает обе практики существования священника: «питаться от алтаря» и содержать себя и свои семьи «иной оплачиваемой деятельностью». Правда, по церковным канонам батюшки не могут работать чиновниками, военными, врачами (имеющими дело с пролитием крови), ветеринарами, егерями, ростовщиками, адвокатами. А также нельзя священнослужителям работать в барах, казино, быть танцорами, певцами, актерами, профессиональными спортсменами. Как видим, таксистами быть не запрещается. Впрочем, документ так и остался в статусе проекта.

Слабые аргументы

Самое примечательное, что при полемике в защиту работающих на гражданке священников, приводится два основных аргумента. Первый можно охарактеризовать как «поход в народ» – людей посмотреть, себя показать. Дескать, батюшка настоящей жизни понюхает, с людьми познакомится, да и народ увидит, что священник такой же, как они – из плоти и крови. Второй аргумент – это получение некой финансовой независимости от прихода и церковного руководства.

На мой субъективный взгляд, первая категория доводов не выдерживает никакой критики. Подобные аргументы были бы оправданы, если бы современный священник был сферическим конем в вакууме, полностью оторванным от окружающей реальности. В наших храмах к батюшке идут люди из разных слоев населения, где полно и сермяжной правды. Плюс к этому священнослужители имеют интернет-связь – читают, смотрят, слушают, анализируют информацию извне. К тому же зачастую люди в сане работают на удаленке, а значит, необязательно имеют контакты с большим количеством народа.

Второй набор аргументов также имеет свои недостатки, но все же в нем есть рациональное зерно. Да, действительно, у священника есть соблазн превратиться в ремесленника, ожидая от верующих финансового поощрения за совершенные требоисполнения. Но это скорее вопрос нравственной работы над собой. Но не совсем понятно – зачем ему независимость от прихожан и церковного начальства? Это спровоцирует другие соблазны – у священника может атрофироваться радение о своих пастырских обязанностях, а также появится искушение превратиться в критикана и брюзгу.

Рациональное зерно

Так какое рациональное зерно я имел в виду? Альтернативный источник дохода – это, конечно, один из критериев независимости. Например, апостол Павел был независим от христианских сообществ, над которыми он имел духовное руководство. Потому что имел полезный навык – умел шить палатки, которые в ту эпоху были нарасхват. Это значит, на него не могли повлиять финансово в плане отдания предпочтения той или иной общине, либо подношениями духовнику – ослабить или устранить его критику в адрес порочных практик. Ведь еще древние римляне постулировали, что никто не кусает руку, которая тебя кормит. Павел, как житель Рима, не мог этого не знать.

Более того, этот апостол был независим и от власти государственной. Особенно это было важно в тот момент, когда из уважаемого иудеями учителя он превратился в последователя Христа, которого унизили и подвергли позорной казни. Вплоть до подписания Миланского эдикта к христианам относились пренебрежительно как иудеи, так и римляне. В условиях гонений власть видела в этих верующих потенциальных преступников. Поэтому финансовая независимость в таких условиях очень даже необходимое подспорье.

Властный транзит

В этой связи получение какого-то полезного навыка или даже целой профессии для священника – очень полезная штука. Кроме того, что у батюшки такая независимость сформирует альтруистическое отношение к своим прихожанам, которых он спокойно может и поругать за нехристианскую жизнь. Согласитесь, сложно морально обличать спонсора и мецената. А с другой стороны, альтернативный источник доходов поможет человеку в священном сане пережить при необходимости смену политического климата в стране.

Да, речь о транзите власти, о котором в последнее время все чаще жужжат российские политологи. В Русской церкви прекрасно понимают, что история имеет свойство спирально повторяться. Сменись президент со своей командой, в государстве может поменяться и политический ветер, который может снова выдавить православное христианство за границы общественной жизни, как это бывало в советскую эпоху. Вот тогда батюшки спокойно могут встать у станков, сесть за рули и штурвалы, взять в руки прочие инструменты. Могут продолжить вне рабочей смены совершать богослужения, таинства, помогать людям не потерять нравственные ориентиры.

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