Мнение: Солдат-убийца просит прощения…

09.01.2020, 12:25, Разное

Рамиль Шамсутдинов, хладнокровно расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сожалеет, «что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг».

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда» — написал Шамсутдинов.

Не верю в искренность Шамсутдинова. Думаю, что если кого он жалеет, то только себя, что остаток жизни ему придется провести в настоящем аду…

А письмо это, скорей всего, подготовили адвокаты. Начали готовить общественное мнение для суда присяжных. Чтобы Шамсутдинов получил не пожизненное лишение свободы, а лишь лет 20-25 колонии…

На снимке: Шамсутдинов  сразу после  расстрела сослуживцев в казарме под конвоем военной полиции. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Студент из Африки, скончавшийся в московской больнице, умер не от гриппа, у него наблюдалась прогрессирующая пневмония, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. «Все проведенные тесты на грипп в стационаре отрицательные. При поступлении в больницу пациенту был проведен экспресс-тест на грипп, который показал отрицательный результат. Дополнительно биологический материал для исследования на грипп был направлен в лабораторию […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика