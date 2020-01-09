Мнение: Солдат-убийца просит прощения…

Рамиль Шамсутдинов, хладнокровно расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сожалеет, «что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг».
«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда» — написал Шамсутдинов.
Не верю в искренность Шамсутдинова. Думаю, что если кого он жалеет, то только себя, что остаток жизни ему придется провести в настоящем аду…
А письмо это, скорей всего, подготовили адвокаты. Начали готовить общественное мнение для суда присяжных. Чтобы Шамсутдинов получил не пожизненное лишение свободы, а лишь лет 20-25 колонии…
На снимке: Шамсутдинов сразу после расстрела сослуживцев в казарме под конвоем военной полиции. Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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