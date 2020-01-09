В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные подарки

В Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили на Новый год просроченные подарки.

Информация об этом появилась в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено», — говорится в сообщении, автором которого указана пользователь Екатерина Байер. По словам девушки, подарок получила ее бабушка, состоящая в обществе слепых. К публикации приложены фотографии с круассанами и соком, срок годности которых истек в сентябре 2019 года.

В разговоре с «URA.RU» Екатерина Байер уточнила, что содержимое подарков оказалось просрочено на несколько месяцев. По ее словам, денег за подарки в общественной организации не собирали. В Роспотребнадзор и другие контролирующие органы она не обращалась.

По указанному девушкой адресу находятся областная организация Всероссийского общества слепых, а также Курганская и Кетовская местные организации. Получить оперативные комментарии областной и Кетовской организаций «URA.RU» не удалось.

Председатель Курганской местной организации Александр Мельников рассказал, что 26 декабря Новый год отмечала Кетовская организация. По его данным в этот день действительно вручали подарки, предоставленные спонсором: «Она (председатель местной организации Светлана Руковишникова, — прим. ред.) старалась, что-то доставала». Мельников предположил, что в общественной организации могли не знать, что продукция в подарках просрочена.

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